Bomba d’aereo a Terni, maxi evacuazione per la bonifica

PERUGIA – Nella serata odierna si è tenuta in Prefettura una riunione per pianificare le operazioni necessarie alla messa in sicurezza, disinnesco e brillamento dell’ordigno residuato bellico, del tipo bomba di aereo americana del peso complessivo di circa 125 kg, di cui 60 di esplosivo, rinvenuto nella mattinata in un cantiere edile sito in Loc. Cesi – Strada della Ferrovia nel Comune di Terni.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Paolo De Biagi, hanno partecipato il Sindaco del Comune di Terni, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, gli artificieri del VI reggimento Pionieri di Roma, i rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Vigili del Fuoco, del 118, dell’ASL n. 2, dell’Azienda Ospedaliera e dei gestori dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità e telefonia) presenti nell’area interessata.

Gli Artificieri del VI Reggimento Genio Pionieri di Roma sono intervenuti nel pomeriggio per effettuare un sopralluogo preliminare volto a verificare le condizioni dell’ordigno e dell’area circostante, già presidiata costantemente dalle Forze di Polizia.

Nel corso della riunione è stata disposta l’evacuazione, a scopo precauzionale, dell’area più prossima al luogo del rinvenimento per un raggio di 381 metri, al fine di garantire la piena sicurezza della zona e dei cittadini residenti.

Le operazioni di bonifica saranno effettuate domenica 4 novembre.

Ulteriori dettagli operativi, compresa la definizione dell’area da evacuare durante le operazioni, saranno individuati nella successiva riunione già fissata per venerdì 2 novembre.

La Prefettura invita la cittadinanza alla massima collaborazione, in specie evitando, fin da subito, di recarsi in prossimità del luogo del posizionamento dell’ordigno.