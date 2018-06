Giornata di sport e solidarietà per ricordare Costantino Camera e Roberto Gnagnetti

PERUGIA – Un pomeriggio per rinnovare sentimenti di vicinanza e affetto versi chi ha perduto un congiunto, marito e padre, per ribadire i valori che danno un senso alla vita.Amici e colleghi e loro familiari si sono ritrovati presso l’impianto sportivo di Prepo presso la sede della federazione italiana gioco calcio per onorare la memoria dell’appuntato della arma dei Carabinieri Costantino Camera, vittima di un tragico incidente stradale poco meno di un anno fa, e con lui l’ispettore di polizia giudiziaria Roberto Gnagnetti, che fortemente aveva voluto questo evento, prematuramente scomparso a fine mese di maggio.Proprio dopo questo lutto gli organizzatori avevano pensato di rinviare la manifestazione dedicato a grandi e bambini è chiamata “Costantino nel cuore ❤️”, ma proprio i familiari di Gnagnetti, la moglie Anna Rita e il figlio Edoardo hanno chiesto che venisse rispettata la volontà di Roberto , tra l’altro da sempre in prima fila come istruttore di calcio giovanile, mettendosi a disposizione degli organizzatori per la migliore riuscita dello evento.Rappresentanti del mondo delle forze dell’ordine, Arma dei Carabinieri e di Polizia, che Costantino e Roberto hanno onorato con professionalità e passione , magistrati, avvocati e giornalisti hanno voluto rendere speciale un pomeriggio con la loro presenza, le testimonianze. Nelle parole Rita Camera la sintesi della manifestazione :” Non bastano le parole per dire grazie di cuore a tutti e in modo speciale a Maria Rita e a Edoardo, perché il loro desiderio affinché l’evento si svolgesse ugualmente ,è gesto di amore e generosità infinita, che rafforza i nostri sentimenti . In questi lunghi mesi dalla perdita di Costantino il dolore è stato attenuato dalla vicinanza di quanti non ci hanno mai fatto sentire soli, mia figlia Martina ed io diciamo semplicemente grazie e abbracciamo tutti”

Durante il Memorial “Costantino nel cuore ❤️” sono stati raccolti fondi destinati all’acquisto di apparecchiature per la struttura di cardiologia dell’ospedale di Perugia, esaudendo così il desiderio di Rita Camera, che presso quella struttura lavora come infermiera.