Gualdo Tadino, il programma del Giro d’Italia

GUALDO TADINO – Gualdo Tadino si prepara ad accogliere il Giro d’Italia colorandosi sempre più di rosa. A pochi giorni dall’arrivo dalla 10° tappa del Giro 101, la Penne-Gualdo Tadino di 239 km del 15 maggio la città umbra sta vestendosi a festa.

Tanti gli eventi collaterali fin qui organizzati dal Comitato di Tappa e dal Comune di Gualdo Tadino per rendere unica l’attesa di un evento storico e di rilevanza mondiale come il Giro d’Italia.

Eventi che continueranno nei prossimi giorni e ci accompagneranno fino al gran giorno di martedì. Questo nel dettaglio il programma del 14 e 15 maggio a Gualdo Tadino:

LUNEDI 14 MAGGIO:

Dalle ore 15: Giro in Centro (Stand con gli sponsor del Comitato di Tappa, Musica di Radio Tadino, postazione foto ricordo #unatappadaleoni animeranno Piazza Martiri ed il Centro Storico, con Musei cittadini e Negozi aperti)

Ore 15.30: Arrivo a Gualdo Tadino dell’ultracyclist Paola Gianotti, (sta percorrendo le strade del Giro d’Italia anticipando di un giorno la carovana rosa; il suo è un messaggio a favore della sicurezza stradale da un punto di vista particolare).

Ore 16: Valsorda Day (la strada provinciale di Valsorda verrà chiusa ai tradizionali mezzi a motore. Sarà possibile accedere a Valsorda solamente a piedi, in bicicletta, cavallo ecc. Tutto questo per favorire una mobilità sostenibile. Sempre alle ore 16 l’atleta Luca Panichi partirà per cercare di battere il suo record di ascesa alla Valsorda.

MARTEDI 15 MAGGIO:

Dalle ore 10: Giro in Centro (Stand con gli sponsor del Comitato di Tappa, Musica di Radio Tadino, postazione foto ricordo #unatappadaleoni animeranno Piazza Martiri ed il Centro Storico, con Musei cittadini e Negozi aperti)

Dalle ore 13 alle 18: Apertura Open Village (Piazzale Federico II di Svevia, ossia dove si svolge il mercato cittadino)

In zona arrivo:

Ore 14.15 pedalata bambini

Ore 14.20 arrivo Bici d’Epoca

Ore 14.30 Banda Musicale città di Gualdo Tadino

Ore 17 Arrivo Giro d’Italia in Via Vittorio Veneto

Si ricorda che Direzione, Segreteria, Giuria, Accrediti, Sala Stampa saranno situati presso il Quartietappa situato presso il Palazzetto dello Sport Carlo Angelo Luzi in Via Cavour.