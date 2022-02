Sos centro storico Perugia, anche “Andrei” chiude battenti

Continua a perdere pezzi il centro storico di Perugia. Non si arresta l’emorragia di negozi nel salotto buono del capoluogo umbro. Il centro si svuota e i perugini se ne vanno dal cuore della loro città. Domani chiuderà i battenti “Andrei”, dopo quasi duecento anni. Un’altra batosta per il centro storico, un’altra sconfitta per chi ha la responsabilità di contrastare lo spopolamento della parte più bella della città. Al posto di Andrei dovrebbe aprire Benetton, che attualmente è posizionato a pochi metri di distanza. Anche se il proprietario dei locali occupati del marchio Veneto avrebbe confessato di non aver avuto ancora nessuna disdetta. I locali dove sta Andrei, invece, sono di proprietà della famiglia Capaccioni. Resta comunque certo l’addio di un marchio storico che da quasi duecento anni ha rappresentato uno dei più apprezzati spazi commerciali dell’acropoli.