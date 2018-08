Arriva un altro gioiello in casa rossoverde: Roberta Bergamotta è una ferella

La Ternana Celebrity Calcio Femminile nella persona del suo Presidente Dott. Bruno Bevilacqua è soddisfatta nel poter comunicare di aver raggiunto l’accordo con la giocatrice della nazionale azzurra U19 Roberta Bergamotta. La giocatrice classe 2000 nativa di Policoro indosserà la maglia rossoverde numero 4 e farà parte non solo della prima squadra, ma anche della squadra categoria Juniores Vice Campione d’Italia.

-Ciao Roberta, prima avventura fuori casa, sei una delle giovani più promettenti del panorama nazionale e della nazionale azzurra, cosa ti aspetti da questa prima avventura con la squadra Campione d’Italia?

“Sarà un’esperienza molto significativa nella mia vita sportiva e non; la scelta di entrare a far parte della squadra reduce della vittoria dello scudetto è un grandissimo onore per me e, proprio per questo, cercherò sempre di fare meglio per non deludere nessuna aspettativa e non perdere quella fiducia che è stata reposta in me.”

-Sei un punto fermo della nazionale italiana U19 e con tutta probabilità verrai chiamata in nazionale A, cosa ha rappresentato e rappresenta la maglia azzurra per te?

“Indossare la maglia azzurra è un’emozione che non si può descrivere a parole; è quel sogno che rincorri da bambina ed un giorno, di colpo, riesci a realizzarlo. È un mix di sensazioni e responsabilità che ti addossi nel momento in cui ti accorgi di rappresentare una Nazione che dovrai onorare e “proteggere”. Insomma, è il punto più alto che un giocatore possa toccare.”

-Sei una ragazza del sud e quindi vieni da un popolo e una regione come la Basilicata molto ospitale e accogliente, la tifoseria rossoverdi è tradizionalmente molto passionale, hai avuto modo di vederla o conoscerla dall’esterno?

“Ho avuto modo di conoscere la tifoseria, uno dei “tasselli” più importanti che da quella carica in più la quale durante le partite potrebbe venir meno per una serie di svariati motivi. Grazie alla loro passione, al loro affetto e al loro calore, mi sentirò senz’altro ancor di più “a casa”.”

-Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Spero che questa sia una stagione competitiva e anche di svolta a livello personale, poiché è tutto ben diverso da quello che ho vissuto fin ora. Per questo ce la metterò tutta perché non bisogna mai smettere di puntare ad arrivare lontano.”

-Sarai impiegata anche nella squadra Juniores, l’obiettivo del Presidente è il primo storico scudetto conosci già qualche tua compagna di categoria?

“Qualcuna ho avuto modo di conoscerla grazie alla Nazionale. Inoltre credo che il campionato Juniores sia molto competitivo, grazie alle molteplici giovani in crescita, e quindi arrivare a coronare il sogno della vittoria di questo fatidico scudetto porterà ad una grande soddisfazione sia personale che societario.”