Per Umbertide un’estate di eventi, tutti gli appuntamenti in programma

L’estate umbertidese torna più forte che mai. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna nel 2022 un cartellone ricco di eventi e di appuntamenti imperdibili per umbertidesi e turisti da giugno ad agosto, in attesa degli eventi clou del Settembre Umbertidese come la Fratta dell’800 che si svolgerà dal 1° al 4 settembre e alle Fiere di Settembre, in programma dal 9 all’11.

Il programma degli eventi dell’estate umbertidese è stato presentato presso la Sala Tevere del Municipio alla presenza del sindaco Luca Carizia, della vicesindaco Annalisa Mierla, dell’assessore alla Cultura, Sara Pierucci e di rappresentanti delle realtà che hanno contribuito alla stesura degli eventi dei tre mesi estivi.

Anche quest’anno la Piattaforma si trasforma in arena estiva: dal 22 giugno al 31 agosto numerose saranno le iniziative culturali che saranno ospitate in uno dei posti più amati dagli umbertidesi tra film, anteprime, retrospettive e concerti organizzate dall’Anonima Impresa Sociale con il supporto del Comune di Umbertide.

A giugno prosegue nel fine settimana che va dal 17 al 19 il grande successo di “Pinocchio per le vie”, lo spettacolo per la regia di Fausto Marchini organizzato dall’associazione commercianti del centro “Don Chisciotte” con il sostegno del Comune di Umbertide e il contributo di numerosi sponsor: una rappresentazione unica nel suo genere, la prima versione itinerante della fiaba nata dal genio di Carlo Collodi, tutta incentrata nei luoghi più belli del centro, che nelle prime tre date ha registrato un numero elevatissimo di spettatori.

Dal 25 giugno al 10 luglio piazza del Mercato diventa un grande campo da beach volley con il ritorno del torneo RoccaBeach organizzato da Volley Umbertide.

Si prosegue il 15 giugno, con il concerto di fine anno della Nuova Scuola Popolare di Musica al Museo di Santa Croce.

Dal 16 al 19 giugno torna dopo due anni di stop a Calzolaro l’edizione 2022 della sagra “Calzolarissimo”.

Sempre dal 16 al 19 giugno a Pierantonio l’appuntamento è con il Palio dei Rioni e con il torneo di calcio balilla umano.

Dal 17 al 19 giugno l’associazione Motociclisti Non Agitati organizza l’edizione 2022 del raduno MotAmicizia, con tanti centauri che si daranno appuntamento in piazza del Mercato e piazza Marconi.

Domenica 19 l’appuntamento è con la Magnalunga, organizzata da Pro Loco Umbertide e Slow Food Alta Umbria con partenza e arrivo dalla Pineta.

Sabato 18 giugno sono previsti presso il campo sportivo Usu i festeggiamenti per i 40 anni della GS Orsini e il Pippo Day, il decimo memorial di ciclismo “Giancarlo Bartolini” a Pierantonio e il mercatino degli hobbisti presso piazza Berlinguer nel quartiere di Fontanelle.

Il 25 giugno allo stadio Morandi verrà ospitata l’edizione 2022 la New Team Sport Cup 2022.

A luglio si comincia venerdì 1 con la “Corri Umbertide by night” organizzata da Atletica Umbertide con arrivo e partenza da piazza Matteotti.

Sabato 2 luglio al campo sportivo Usu è in programma la settima edizione del torneo “Per sempre noi”.

Dal 6 al 10 luglio l’appuntamento è con “Pierantonio in festa”.

Sabato 9 luglio la chiesa di San Francesco farà da cornice al concerto “Young 4 Season – Vivaldi e le 4 stagioni” della scuola di musica “I Concertisti”.

Sabato 24 alla Piattaforma si svolgerà la ventesima edizione dell’Italian Party.

Ad agosto, mercoledì 10 in occasione della notte di San Lorenzo in piazza del Mercato torna la manifestazione “Calici sotto la Rocca”.

Sabato 20 fa tappa al chiostro di San Francesco la nona edizione di “Chiostri acustici tra Umbria e Toscana”.

Dal 20 al 21 agosto piazza Matteotti e piazza del Mercato vedranno il ventesimo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Fratta Umbertide.

Lunedì 29 torna in città il Festival delle Nazioni con un evento presso il Museo di Santa Croce.

Alla Rocca per tutto il periodo estivo saranno ospitate mostre di notevole valore artistico: fino al 3 luglio è possibile visitare l’esposizione “La fioritura umana”; dal 10 luglio al 28 agosto sarà la volta della collettiva “Pittura materica” curata da FerrainArte; il 4 settembre si apre la collettiva di giovani artisti curata da Giorgio Bonomi intitolata “Tra presenza e assenza”.

“E’ una ripartenza dopo due anni di stop e dobbiamo fare in modo di tornare a vivere questa estate come quelle prima della pandemia – dichiara il sindaco Luca Carizia – L’impegno da parte di numerose realtà del nostro territorio è stato grande per regalare un ritorno alla normalità agli umbertidesi e a tutti coloro che visiteranno la nostra città e il nostro territorio in estate. Tutti hanno portato un contributo fondamentale che è stato ritenuto dall’amministrazione di grande valore. Un ringrazimento sentito va a tutti coloro che si sono spesi nella stesura del cartellone degli eventi estivi. Tutto questo senza dimenticare che nel mese di settembre torneranno nella loro veste migliore sia la Fratta dell’800 che le tradizionali Fiere”.

“C’eravamo lasciati con il Carnevale 2020 – dice la vicesindaco Annalisa Mierla – e ci ritroviamo dopo l’emergenza con ‘Pinocchio per le vie’ che ha aperto la stagione degli eventi estivi e con un cartellone di un ricco. Quello che abbiamo presentato è un insieme di grande impegno da parte di tutte le associazioni del territorio, del capoluogo e delle frazioni. Da queste realtà abbiamo avuto anche questa volta la dimostrazione di saper collaborare e di mettere tutto loro stessi a disposizione di tutta la nostra comunità. Dal 9 all’11 settembre torna l’appuntamento con le Fiere di Settembre. Sarà un’edizione con la quale si tornerà alla normalità, manetenendo il format del posizionamento banchi degli ultimi due anni che si è rivelato un successo e con il ritorno degli eventi lungo tutto il percorso fieristico”.

“Ringraziamo tutte le associazioni culturali, sociali e sportive del territorio per l’impegno che hanno profuso nella realizzazione dell’estate umbertidese – afferma l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – Torna anche quest’anno per il terzo anno consecutivo il Cinema in Piattaforma e non mancheranno nemmeno questa estate le sorprese per questa che ormai è diventata una bella abitudine per la bella stagione in città. Dopo due anni torna in città il Festival delle Nazioni al Museo di Santa Croce e questa è una bellissima notizia. Non mancheranno i concerti della scuola di musica ‘I Concertisti” del maestro Gianfranco Contadini e della Nuova Scuola Popolare di Musica del maestro Ivano Rondoni. Sia a giugno, a luglio e agosto alla Rocca saranno ospitate mostre di arte contemporanea. Tutto questo fa da preludio al ritorno alla normalità della Fratta dell’800, con il ritorno in presenza in centro storico della manifestazione con i figuranti e le taverne che si uniranno al programma culturale che è stato ampliato negli ultimi due anni”.