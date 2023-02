Addio a Calogero Alessi: è deceduto ieri sera all’ospedale di Perugia

E’ deceduto ieri sera all’Ospedale di Perugia Calogero Alessi, 83 anni, figura di spicco della politica umbra. Era nato a Gubbio il 7 gennaio 1940, per diversi anni consigliere regionale della Dc a Palazzo Cesaroni, fino al 2013 presidente di Sviluppumbria. Uomo di grande profilo intellettuale, elegante nei modi e apprezzato per le sue competenze. Al suo fianco fino all’ultimo il figlio Diego e tanti amici che lo hanno stimato e accompagnato in questi lunghi anni di impegno politico. Dopo la militanza nella Dc e Ppi scelse di aderire alla Margherita e poi al Pd. I funerali si svolgeranno lunedì nel primo pomeriggio a Gubbio.