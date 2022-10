Guida contromano da Ponte San Giovanni, poi inverte la marcia e sperona l’auto della polizia: denunciato giovane con tasso alcolemico tre volte superiore

Con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito ha guidato contromano un’auto sulla statale 3-bis della E45 finché non è stato bloccato, e poi denunciato dalla polizia stradale di Perugia. Gli agenti erano negli ordinari servizi di vigilanza quando hanno notato un’utilitaria imboccare la strada a Ponte San Giovanni in senso opposto a quello normale di marcia. Hanno quindi tentato vanamente di bloccarla e poi si sono messi all’inseguimento. Il conducente della vettura – riferisce la polizia – incurante della presenza dei poliziotti ha però proseguito la marcia, schivando le auto che nel frattempo sopraggiungevano in direzione opposta. Quando ha notato un autoarticolato che segnalava il pericolo con i sistemi di illuminazione, il giovane ha invertito la marcia, proseguendo la fuga. Un’altra pattuglia di Castiglione del Lago ha atteso l’arrivo dell’auto che, però, ha speronato la vettura di servizio finendo contro il guard-rail. Una volta bloccato il conducente è stato sottoposto al test dell’ etilometro che, riferisce la Questura di Perugia, ha dato esito positivo. Di qui la sua denuncia e le sanzioni amministrative.