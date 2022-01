COME LOTTARE CONTRO LA POVERTA’

Chi sperava di trovare ricette miracolistiche per sconfiggere la povertà nell’agile volumetto della premio Nobel Esther Duflo “Lottare contro la povertà” , pubblicato da Laterza, rimarrà certamente deluso. Infatti secondo l’autrice ” la ricerca dell’assoluto: gli annunci ad effetto – ogni riferimento al balcone di Palazzo Chigi è puramente casuale – , le ambizioni smisurate, l’impossibilità di ammettere il fallimento sono altrettanti freni all’innovazione sociale”. Anzi sono un modo comodo ” per raccontarsi che i fondi destinati alla lotta alla povertà vengono sprecati per trarne la conclusione che è più ragionevole tenersi i propri soldi”. Per questo la Duflo si dilunga nell’analizzare i metodi e gli strumenti per valutare, in via sperimentale, l’efficacia delle misure, messe in atto, per combattere la povertà e per diminuire le disuguaglianze sociali. Da questa minuziosa indagine ne ricava la necessità di un approccio integrato e pragmatico delle varie misure. Altrimenti si rischia che agli interventi non seguano gli esiti sperati. Soprattutto ” la crescita si può fare solo se i suoi frutti sono condivisi…..i soldi da soli non bastano”. Perché ci sia questa condivisione, ad esempio, un altro premio Nobel Amartya Sen, anni prima, aveva avvertito che solo nei paesi dove c’è la democrazia e una diffusa coscienza sociale le differenze sociali possono essere ragionevolmente contenute. Infatti la Duflo annota come ” il Brasile, ieri campione della crescita economica, non è riuscito a far arrivare alla popolazione povera i benefici della crescita… C’è voluto un presidente come Lula perché le autorità si mettessero a cercare i modi per aiutare veramente i più bisognosi, non limitandosi a placarli con misure temporanee”. Di questo devono prendere atto anche gli economisti, perché l’economia deve essere ” una scienza umana nella sua fragilità e nella sua modestia: Una scienza finalmente umana: generosa, ambiziosa, impegnata”.

Il libraio

Esther Duflo, ” Lottare contro la povertà , Laterza, Bari-Roma, 2021, pp 67 Euro 12,00