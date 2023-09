A Terni su il sipario ai Campionati italiani 3D

Si alzerà giovedì 7 settembre il sipario sull’edizione numero 16 dei Campionati Italiani 3D per le divisioni Compound, Arco Nudo, Arco Istintivo e Longbow nelle classi Over 20 e Under 20 maschile e femminile, individuale, a squadre e a squadre miste. L’evento è organizzato dagli Arcieri Città di Terni ed ospitato nella magnifica location di Polino.

Poi, da venerdì fino a domenica, sarà battaglia vera con in campo i 599 iscritti tra cui figurano i migliori interpreti di questa disciplina. Gli Assoluti di Polino saranno utilizzati dal direttore tecnico della Nazionale come test event in vista del Campionato Europeo in programma il prossimo ottobre a Cesana Torinese.

Per gli Arcieri Città di Terni i riflettori saranno puntati tutti sulla coppia d’oro formata da Sabrina Vannini e Nicola Kos entrambi campioni uscenti nell’arco istintivo ai Campionati Italiani 3D dello scorso anno andati in scena in Sardegna.

“Dopo l’Europeo e il Mondiale vogliamo chiudere il cerchio con questi Assoluti – afferma Stefano Tombesi presidente degli Arcieri Città di Terni – la scelta di Polino e Colle Bertone sta già facendo registrare i primi importanti apprezzamenti. In vista dell’inizio dei Campionati Italiani 3D vorrei ringraziare personalmente i circa 100 volontari giunti da ogni parte d’Italia che si stanno impegnando per rendere unico questo evento. Un grazie a loro ma anche all’Amministrazione comunale di Polino che ha sposato sin da subito il nostro progetto e che si è adoperata per organizzare una cena itinerante all’interno del borgo riservata gli atleti con l’obiettivo di fargli toccare con mano il calore umbro e ternano”.

Main Sponsor dei Campionati Italiani 3D di Polino due eccellenze ternane come AllFoods e EnerStreet oltre ad acqua Uliveto.

GLI ORARI

Venerdì 8 settembre

Ore 9 alzabandiera e cerimonia di apertura dei Campionati Italiani 3D

Dalle ore 10 alle ore 14 al via le qualificazioni che saranno interdette al pubblico

Dalle ore 15 alle 18 in scena i mixed team con accesso consentito al pubblico

Sabato 9 settembre

Dalle ore 8 alle ore 18 gare con accesso consentito al pubblico

Domenica 10 settembre

Dalle ore 10 alle 15 finali di tutte le categorie. A seguire le premiazioni.