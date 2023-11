Orvieto, donna truffata col trading online: finto broker gli svuota il conto

Si fida di un finto broker che le aveva proposto il trading online e perde ben 19 mila euro. La vittima una sessantenne di Orvieto raggirata da un quarantenne veneto. La donna si è fatta attrarre da un messaggio pubblicitario di una società di trading on line che garantiva guadagni facili e consistenti, a fronte di piccole somme di denaro da investire. Dopo aver contattato la società si è lasciata convincere a fare un investimento in criptovalute . Un sedicente broker di volta in volta la chiamava per indicare dove versare i soldi da investire. Diversi sono stati i versamenti effettuati per un totale di 19 mila euro. La donna si è insospettita solo quando gli investimenti fatti non avevano avuto alcun ritorno economico. La conferma di essere stata raggirata è arrivata quando il sedicente broker è completamente sparito dalla circolazione non rispondendo più alle telefonate della vittima. Alla poveretta non restava altro che recarsi al Commissariato di polizia di Orvieto. Ha raccontato tutto agli agenti e subito dopo ha sporto formale denuncia. I poliziotti, dopo complesse e articolate indagini, sono riusciti a identificare il presunto truffatore. Si tratta di un quarantenne di Treviso già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Terni.